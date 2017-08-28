Цитата: Гражданин:

где педофилию представляют не преступлением, а болезнью за которое не надо судить, а надо просто вылечить

Тут, надо сказать, всё правильно. Педофилия - болезнь. А половое сношение с лицом не достигшим 16 лет (у нас) - преступление. И это не всегда взаимосвязанные вещи. Страдающий педофилией вполне может не иметь половых контактов с детьми. А преступник, соблазнивший "созревшую" 15-летнюю девушку, педофилией не страдает. Это журналисты их всех под одну гребёнку и называют педофилами.