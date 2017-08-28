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§ NG.kz
Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общество все еще принимает насилие над детьми – нет ничего зазорного, если учитель шлепнет ребенка пару раз с целью профилактики, особенно если наказывают мальчика – он же мужик, пусть терпит, обязан терпеть. А потом мы вдруг лидируем по подростковым суицидам в мире.
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Бывалый
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 12:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин:
А если честно, кажется в этой статье словом "стереотип", пытаются заменить слова "традиции", "культура поведения", "социальные нормы поведения" и т.д.

+++
Тоже про это подумалось сходу при прочтении.

§ 112
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 12:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы что не напишите, так перл, однозначно)))))

Ну как бы..
Мушчинки поймут о чем я..
"Притереться" по жизни, как это делает например головка к двигателю, какие то ее детали, практически невозможно будет, самому подстроится, она чтоб подстроилась и ты был как единый отлаженный механизм..
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Бывалый
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 12:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Вы что не напишите, так перл, однозначно)))))

А что он не так написал-то?
С возрастом действительно у человека характер становится сильно менее гибким и приспосабливаться к чужим "недостаткам" (а в действительности - особенностям) становится сильно сложнее.
Это и называется "характер дубеет".
Причем это касается не только женщин, но и мужчин, хотя последних - в меньшей степени, ибо мужчины изначально не склонны "запиливать" вторую половину если она не соответствует неким его идеалам.
Поэтому таки да: чем раньше выскочила замуж/поженились, тем выше вероятность приспособиться, "притереться", друг к другу.

§ Victor Yang
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 12:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гражданин:
где педофилию представляют не преступлением, а болезнью за которое не надо судить, а надо просто вылечить

Тут, надо сказать, всё правильно. Педофилия - болезнь. А половое сношение с лицом не достигшим 16 лет (у нас) - преступление. И это не всегда взаимосвязанные вещи. Страдающий педофилией вполне может не иметь половых контактов с детьми. А преступник, соблазнивший "созревшую" 15-летнюю девушку, педофилией не страдает. Это журналисты их всех под одну гребёнку и называют педофилами.
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Бывалый
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А преступник, соблазнивший "созревшую" 15-летнюю девушку, педофилией не страдает.

Конечно не страдает.
Он ею наслаждается...

дарвин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
потом мы вдруг лидируем по подростковым суицидам в мире.

чем больше суицида, тем меньше суицида

Читатель 1
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И вообще здесь страна восточная....свой уклад))) (что за "стерео", да ещё и "тип"??)

§ 112
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну для этого нужно наверно законы принять как в Соединенных Штатах..
Малейшее прикосновение к телу женщины, опа, попытка изнасилования и расстрел на месте..
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охохо
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 18:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Миллер и Ким нужно сесть и подумать, а полезное ли дело они делают? Голый популизм и пиар

безумец
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
5-10 семей на 100,где царит матриархат,в остальных подчиняются отцу,около 30 семей из 100 страдают от отца-алкоголика,,можно сказать,что каждая 5 замужняя женщина готова развестись при наличии жилья и достатка,при этом все ощущают на себе дети,,

§ white-out
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
white-out


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 768
Регистрация: 30.01.13
Отправлено: 28.08.17 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мужчина тоже должен. Например, содержать семью, иметь автомобиль и «нормальную работу» со стабильной зарплатой, располагать жилплощадью. В противном случае тоже неудобно и стыдно. 

Правильно будет:" В противном случае он сдохнет на улице вместе с семьей от голода и холода."
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