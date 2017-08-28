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≡ Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Похоже, решение рабочих вопросов с помощью кулаков в Костанайском локомотивном депо становится традицией. В прошлом году «отличился» и. о. заместителя начальника депо Женис Сырманов. А 10 августа этого года распустил руки сам начальник депо.
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архимед
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это не рукоприкладство, а улучшение сознания в целях увеличения коэффициента полезного действия в производственных процессах, а проще по К.Марксу- битье определяет сознание! Это наиболее реальный подход воспитания для качественного выполнения и решения той или иной задачи, поставленной перед исполнителями!

§ Змея Подколодная
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 285
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.08.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дикари, что тут скажешь.
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Маркс
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
По словам сотрудников, заместитель даже не успел ответить Сагилину, потому что сразу получил в глаз и побоялся, что противник разобьет ему очки.

Тут что-то не так. Как можно получить в глаз и потом бояться за очки? Он очки не на глазах что-ли носит? Или первый удар в глаз был настолько слабый, что даже очки не пробил? Или первым ударом была "вилка" и удалось поставить защиту? Или очки были какие-то мотоциклетные или бронированные, что сразу кулаком не разбил и взял в руки биту? Одни вопросы.

Рустам
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошая фоточка

§ vbn
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 853
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 28.08.17 - 17:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ну это нормально
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§ KOS77
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
KOS77


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 619
Регистрация: 14.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Тут что-то не так. Как можно получить в глаз и потом бояться за очки?

Судя потому, что зашивали губу (а не бровь), удар в глаз оказался неточным и он побоялся второго удара, которым могли быть разбиты очки...)) Когда уже на "железке" будет порядок!?
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димон
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 18:03
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Подрались и подрались..
Прям..
Нормальная ситуация..
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безумец
Re: Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо...




Отправлено: 28.08.17 - 18:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
принять закон о превышении служебных полномочий,привлекать и сажать таких надо,государство тупеет из за таких руководителей,ведь многие даже и в армии не были ,а хотят власть показать хотя за душой нет ни опыта ,ни знаний,,,пороху не нюхали и офицеры МВД,,косят всю жизнь ,а потом кулаками доказывают свою значимость,,встречал не служивых руководителей,кроме истерики и мордобоя не могут вести дела,,а служивые начальники подчиненных держат дисциплиной и деньгой,за такими идут и горы сворачивают,,особенно видно кто служил - среди президентов,,у кого то дорога в жизни была закалена с молодости,а у кого то с помощью денег и связей все заказано наперед

Гость
Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом




Отправлено: 28.08.17 - 19:13
Комментарий проходит проверку.

Гость
Заместитель начальника Костанайского локомотивного депо попал в больницу после беседы со своим шефом




Отправлено: 28.08.17 - 19:13
Комментарий проходит проверку.
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