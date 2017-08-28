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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11755
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы ведь даже тему дракоши про Деревеньку еще не догнали.

Это вам ОК - мешает... :lol:
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати..
Надо подкача.., ой, подкрепиться..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это вам ОК - мешает..

Мешают провокации и излишняя женская эмоциональность..
Я бы так назвал дискуссионные мероприятия..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:34
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, еще что то..



Вкусная и здоровая пища!
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:46
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Труднее назвать темы, которые незамусорил, а так как я могу захотеть почитать любые обсуждения интересующих вопросов, то это замусоривание вредит лично мне. Е

И все таки..
Вот давай по темам этого номера с народными пробежимся..
Я так тебя вообще не помню где ты там и как я тебе там и главное чем помешал?
Ты под левыми никами отписываешься что ли?
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Пуп
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 17:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О жрачка пошла. Геноцидник проголодался.
Куски как будто уже побывали у кого то в жИлутке :-o

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:52
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:00
Комментарий удален модератором.
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот так и исчезают "друзья".
Все темы, везде, любые..
А попробуй назови, ткни пальцем в любую тему, пустота..
Маркс, если решил просто отмолчатся, я тебя понимаю..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прошелся по темам..
Посмотрел, пописал там чего то для отметки..
Хм..
Нигде не видел тебя и наших точек соприкосновения..
То есть тебя видел, в какой то теме там, но меня не было, только там написал..
Где, где я тебе помешал лично там?
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Гыы.. Музыкальная пауза о происходящем сейчас во флуде и уходящем лете. Персонажей из танцевальной труппы, думаю узнаете сами ))

Взял и хорошую песню какой-то порнографией испачкал...
(Ч)удак-человек...

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если такой невтерпеж, то ладно, готов уйти без денег детям..
Только вот не надо клеветать и чего то надумывать там, пользуясь своими какими то слабостями и жалобами..
Чтобы вас жалели..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6457
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 18:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деньжат в благотворительность смотрю никто не даст, так как сделал это 43й..
Вот и цена вам..
Иногда чтобы узнать кого то, нужна какая то откровенно новая ситуация, к которым тот кого хочешь узнать не привык..
Вы доказали, что готовы идти на подлость ради себя любимых..
Что ж, живите как говорится с миром..
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Ответить Новый топик
Страница 395 из 395«1...393394395
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