Цитата: Маркс:

Труднее назвать темы, которые незамусорил, а так как я могу захотеть почитать любые обсуждения интересующих вопросов, то это замусоривание вредит лично мне. Е

И все таки..

Вот давай по темам этого номера с народными пробежимся..

Я так тебя вообще не помню где ты там и как я тебе там и главное чем помешал?

Ты под левыми никами отписываешься что ли?