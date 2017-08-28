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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11754
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 28.08.17 - 17:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы ведь даже тему дракоши про Деревеньку еще не догнали.

Это вам ОК - мешает... :lol:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати..
Надо подкача.., ой, подкрепиться..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это вам ОК - мешает..

Мешают провокации и излишняя женская эмоциональность..
Я бы так назвал дискуссионные мероприятия..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:34
Комментарий проходит проверку.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О, еще что то..



Вкусная и здоровая пища!
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