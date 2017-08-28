Цитата: Достали уже. Попросили же немусолить больше эту тему про героев А вот золотые слова. Проявляя всю свою деспотическую сущность, объявляю табу на две темы: про деда Героя Советского Союза. Нового сказать тут нечего. И так все ясно. А бесконечное повторение одного и того же атмосферу не оздоравливает.



Вторая тема - абсолютная зеркалка с деда. По поводу флэшмоба, прости господи, у памятника Тарану. Со словарем в руках еще в те достопамятные времена доказала 112-му, что вечерние одинокие бродилки с бутылкой у памятника таковым не считается. ибо флэшмоб - штука массовая. Какое-то время помолчал - и опять за свое. давайте, 112-й, хватит. Старая поговорка есть: "одна речь - не пословица".



Короче, сообщалки на эти темы модераторы удаляют и у сторонников, и у противников Марика. А равно и у него самого. Финита ля. Жизнь продолжается.