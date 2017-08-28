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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3893
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
То есть, говоря сухим юридическим языком, он Герой своей Страны или нет?

может твой родственник был героем Социалистического Казахстана или героем Социалистической Белоруссии....тогда беги к батьке за наградой для своего дядушки))))))
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
А, так ты вот об этой своей пьяной истерике?

Знатное "мочилово" было!!! :lol:
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§ Ольга Колоколова
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2203
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Достали уже. Попросили же немусолить больше эту тему про героев
А вот золотые слова. Проявляя всю свою деспотическую сущность, объявляю табу на две темы: про деда Героя Советского Союза. Нового сказать тут нечего. И так все ясно. А бесконечное повторение одного и того же атмосферу не оздоравливает.

Вторая тема - абсолютная зеркалка с деда. По поводу флэшмоба, прости господи, у памятника Тарану. Со словарем в руках еще в те достопамятные времена доказала 112-му, что вечерние одинокие бродилки с бутылкой у памятника таковым не считается. ибо флэшмоб - штука массовая. Какое-то время помолчал - и опять за свое. давайте, 112-й, хватит. Старая поговорка есть: "одна речь - не пословица".

Короче, сообщалки на эти темы модераторы удаляют и у сторонников, и у противников Марика. А равно и у него самого. Финита ля. Жизнь продолжается.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:26
Комментарий удален модератором.
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§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1143
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
такие приборы уже в новых трансформаторах стоят


Нет.
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oxy gen
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 16:32
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хм..
Мы ведь даже тему дракоши про Деревеньку еще не догнали..
Изначально же ставилась эта цель..
Теперь без общих вопросов и дискуссий как догнать быстро и эффективно?
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Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 16:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Назови хоть одну тему где ее я тебе лично "замусорил"!

Труднее назвать темы, которые незамусорил, а так как я могу захотеть почитать любые обсуждения интересующих вопросов, то это замусоривание вредит лично мне. Если участник обсуждения пишет несколько однотипных сообщений подряд, постоянно повторяясь, используя одни и те же приемы, пишет не дожидаясь ответа оппонента, то по сути ему плевать на тему, на мнения других, он просто красуется в лучах форумных софитов, исполняя свой индивидуальный танец эмоционального эксгибиционизма. Не зря же таких людей называют пургометами:

Там где спорят вовсю оппоненты
И где можно комменты писать
Вредоносные все элементы
Пургомётами принято звать

В каждой теме сидит пургомётчик
И пургу в этих темах метёт
Тра-та-та говорит пургомётчик
Тра-та-та говорит пургомет

(с) Эдуард Суровый

Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 16:38
Комментарий удален модератором.

§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыы.. Музыкальная пауза о происходящем сейчас во флуде и уходящем лете. Персонажей из танцевальной труппы, думаю узнаете сами ))
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9169
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 16:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ольга Колоколова:
Старая поговорка есть: "одна речь - не пословица".

Это ж насколько интеллигентным человеком надо быть, чтобы так извратить народное "один раз - не п...с"! :lol: ;-) :-P

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 17:02]
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3022
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 17:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Видишь Янгович,на свете есть справедливость.
:-)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Труднее назвать темы, которые незамусорил, а так как я могу захотеть почитать любые

Да, конкретики давай..
Слово Любое, Любые, сам же знаешь что не действуют.
Давай на примере этого номера..
Если конечно за слово сказанное тобой отвечаешь..
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§ Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3623
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

плюсую)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6442
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 17:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то я дома..
Что неудобно в дороге, так с сотки писать проблематично..
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