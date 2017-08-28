андрей Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"... #3







Отправлено: - 17:23 Да когда вы уже просто , без понтов , научитесь предоставлять нормальные соответствующие времени , качественные услуги везде на всех направлениях , просто человеческие условия для всех , а не патамушта кто то от кого то или САМ , без всяких прокламаций и статей . Когда у нас будут нормальные самолёты ,поезда , больницы , автобусы , такси , парикмахерские , общепит... Мы же не воюем , нас не атакуют мигранты как саранча .Один раз где то "подметут " и понеслась ТВ , СМИ и ордена на шею . Это же всё так естественно нормальные условия...