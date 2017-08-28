Цитата: Змея Подколодная:

По словам сотрудников, заместитель даже не успел ответить Сагилину, потому что сразу получил в глаз и побоялся, что противник разобьет ему очки.

Тут что-то не так. Как можно получить в глаз и потом бояться за очки? Он очки не на глазах что-ли носит? Или первый удар в глаз был настолько слабый, что даже очки не пробил? Или первым ударом была "вилка" и удалось поставить защиту? Или очки были какие-то мотоциклетные или бронированные, что сразу кулаком не разбил и взял в руки биту? Одни вопросы.