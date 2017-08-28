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§ NG.kz
Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса" курсируют по направлению Костанай - Алматы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29423
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В поезде № 43/44 по направлению Костанай - Алматы и обратно курсируют необычные вагоны. Внешне они ничем не отличаются от остальных, а вот внутреннее убранство выглядит весьма специфично: вместо стандартных дверей-купе - комнатные двери на петлях, вместо привычных занавесок - шторы под старину. По стилю эти вагоны чем-то напоминают фильм "Транссибирский экспресс"
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§ юля елиссева
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 962
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.08.17 - 17:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
скупают весь вагонный хлам по странам соцблока и у нас гоняют
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§ 74
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4275
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.08.17 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
зачет!
Профайл

андрей
Re: Вагоны в стиле "Транссибирского экспресса"...




Отправлено: 28.08.17 - 17:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да когда вы уже просто , без понтов , научитесь предоставлять нормальные соответствующие времени , качественные услуги везде на всех направлениях , просто человеческие условия для всех , а не патамушта кто то от кого то или САМ , без всяких прокламаций и статей . Когда у нас будут нормальные самолёты ,поезда , больницы , автобусы , такси , парикмахерские , общепит... Мы же не воюем , нас не атакуют мигранты как саранча .Один раз где то "подметут " и понеслась ТВ , СМИ и ордена на шею . Это же всё так естественно нормальные условия...
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