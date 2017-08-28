Цитата: Обликоморале:

при чом тут интервью, ОК просит только фото.

Или ты решил расширить тему командировки?

Цитата: Ольга Колоколова:

Что там конкретно. Как давно

На эти слова..

Мы то там не знаем вообще ничего как давно, когда и почему..

Просто можем ошибиться в каких то цифрах и как окажется станем не объективны..

А так чабана какого нужно спросить, старожила..