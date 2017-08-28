Гога Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5887







Отправлено: - 15:37 цитата 112 *Теперь говорить так..

- Идет колонна ветеранов, Героев Великой Отечественной и тут же оговорка, никакие они не Герои, у них нет этого звания и все такое?*

Вот ты сам и подвел чёрту !!! Твой дед - Герой Великой Отечественной !!!!!!!!!!!И ты прав !!



А приравнивать твоего деда к Гагарину ,Титову , и другим космонавтам ??? Говоря , что твой дед Герой Советского Союза - непонятно ,за что он герой , какой он подвиг совершил и когда !



А говоря , что он Герой Великой Отечественной - сразу ясно ,что он герой , воевал .

Так что не путай понятия ,КЫПШАК!И называй своего деда ГЕРОЕМ ВОЙНЫ сколько угодно ,я своего тоже считаю Героем Великой Отечественной.