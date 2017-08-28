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§ Виталий Ефименко
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Виталий Ефименко
Администратор
Администратор
(Администрация)
Сообщений: 36
Регистрация: 03.11.16
Отправлено: 28.08.17 - 15:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемые читатели! «НГ» собирает сведения о самых ужасных дорогах Костанайской области. Если вы живете в населенном пункте, куда не проехать, или просто знаете непроходимые участки республиканских трасс, районных и сельских дорог, пишите в комментариях. Фото приветствуется.
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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно же первое что приходит дорога Тобол - Новоильинка..
Дело не в том что плохая, дело в том что три года назад тут клали асфальт и он тут был..
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road
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!




Отправлено: 28.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а еще можно плевать против ветра, и желательно без полотенца.))
про дороги, особо далеко и ехать не надо: Денисовка- Камыстинский район.

* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отправьте меня в район Сосновки..
Между Раздольным и Сосновкой в командировку..
Начиная прямо в Сосновке...
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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или в район Владимировки..
Там участок прямо в деревне ужасный..
Блин, по болезни не мог никак выбраться туда..
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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
road:
Денисовка- Камыстинский район

Кстати не побоюсь и туда поехать по заданию редакции, сотка не пойдет фотать, взять Зеркалку?
Но у нее нет вай фая или как его, передачи данных куда то..
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* Ольга Колоколова
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
Ольга Колоколова

Модератор
(Администрация)
Сообщений: 2202
Регистрация: 24.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 15:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пожалуйста, подробнее,игде именно плохие участки. Что там конкретно. Как давно. Все что знаете. Фотки приветствуются.]
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* 112
Устали от плохих дорог? Жалуйтесь!
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:54
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