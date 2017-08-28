112 Устали от плохих дорог? Жалуйтесь! #2





(Пользователи) Сообщений: 6429

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 15:32 Конечно же первое что приходит дорога Тобол - Новоильинка..

Дело не в том что плохая, дело в том что три года назад тут клали асфальт и он тут был..



