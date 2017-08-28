/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться зеленкой		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться зеленкой
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29421
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Хабаровске таксист совершил самосуд над пассажирками, которые сели к нему в машину без денег. Все происходящее снималось на видео, которое позже появилось на странице "Новости Хабаровска" в Instagram.
Читать новость

§ anonymus
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
anonymus


(Пользователи)
Сообщений: 245
Регистрация: 15.01.07
Отправлено: 28.08.17 - 12:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
на ютубе миллион таких роликов! со всех городов России
Профайл

* Змея Подколодная
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 284
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.08.17 - 12:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни любители халявы))) :lol:
Профайл

ʁɔvʎнdǝʚǝdǝu dиw
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...




Отправлено: 28.08.17 - 12:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
дёгтем надо было бы и в перьях вывалять)))

* 74
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.08.17 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 колесит по РФ?
Профайл

* 112
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Отправлено: 28.08.17 - 12:50
112 колесит по РФ?

Скоро поеду к вам, вот только с форума выгонят..
Профессионалы все уезжают с Казахстана, примите профессионала?
Профайл

юкка
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...




Отправлено: 28.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Их уже уволили из фирмы, теперь будет разбираться следствие.

§ vbn
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
vbn


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 852
Регистрация: 02.06.15
Отправлено: 28.08.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
новость в чем
Профайл

* 74
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4274
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 28.08.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
примите профессионала?

что умеешь?
Профайл

* 112
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
что умеешь

Как и все профессионалы, такси макси, гарячий щящлык, уборка по дому..
Профайл

слонопотам
Re: История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться...




Отправлено: 28.08.17 - 15:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
что умеешь?

25 часов ф сутки ж̶р̶а̶т̶ь̶ есть
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: JereK

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 176
Пользователей: 4
Всего: 180

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх