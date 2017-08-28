NG.kz История повторяется. Таксист заставил пассажирок умыться зеленкой



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 12:25 В Хабаровске таксист совершил самосуд над пассажирками, которые сели к нему в машину без денег. Все происходящее снималось на видео, которое позже появилось на странице "Новости Хабаровска" в Instagram.

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