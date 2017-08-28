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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Опять флуд флудней зафлудирастили.

Да нет, просто интересно выяснить Это с юридической точки зрения например у нас же есть тут юристы?
Мне самому это интересно в том числе..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
пожалуйста, поподробнее Марикджан

Дело не в них, а в знании русского Языка..
Так же и оговорок его..
Я про это..
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Банд Эрос
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Дурак - он и в Африке дурак ! 47-летнего дурачины !

однозначЬно© лайк!

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бак-Бак..
Интересное название, не правда ли?
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кн
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 15:22
Комментарий удален модератором.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:

Хех..
Бывает вроде так..
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Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
цитата 112 *Теперь говорить так..
- Идет колонна ветеранов, Героев Великой Отечественной и тут же оговорка, никакие они не Герои, у них нет этого звания и все такое?*
Вот ты сам и подвел чёрту !!! Твой дед - Герой Великой Отечественной !!!!!!!!!!!И ты прав !!

А приравнивать твоего деда к Гагарину ,Титову , и другим космонавтам ??? Говоря , что твой дед Герой Советского Союза - непонятно ,за что он герой , какой он подвиг совершил и когда !

А говоря , что он Герой Великой Отечественной - сразу ясно ,что он герой , воевал .
Так что не путай понятия ,КЫПШАК!И называй своего деда ГЕРОЕМ ВОЙНЫ сколько угодно ,я своего тоже считаю Героем Великой Отечественной.

Маркс
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 15:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Глазки-то разуйте...

Ну вот, так и знал, что в конце появится Бывалый и попросит поднять ему веки.

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 15:49
Комментарий проходит проверку.

* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6429
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:50
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 15:55
Комментарий проходит проверку.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4556
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Достали уже. Попросили же немусолить больше эту тему про героев. Доктор вас ваще чет заклинило на этом. Вы вроде живете в афганистане или пакистане ваще должно быть пофиг. Пора привыкать к новым героям арабским.
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