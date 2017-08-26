Восемнадцатый год живу здесь и никогда не обращал



внимания.Оказывается на Липах тоже растут ягоды.

Я думал,что только Липовый Цвет собирают,как

лекарственное растение.Оказывается и ягоды-

тоже. Век - живи и век - учись...