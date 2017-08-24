Цитата: Работа без договоров, зарплата в конверте еще больше, чем раньше, будет чревата безденежьем в старости.

ХА..ХА..ХА

Я имею трудовой стаж (непрерывный) - 14 лет. За это время накопил 2 млн. При этом перечислил более 3-х млн. За это время пенсионная система изменилась 3-и раза. т.е. в среднем 1 раз в 5 лет. Еще работать мне 30 лет. Т.е она изменится еще раз 6. О чем вы говорите товарищи??? На что мне хватит 6 млн тенге чрез 30 лет??? При официальной инфляции в 10% и моей текущей зарплате я через 30 лет буду иметь 2 500 тнг в сегодняшней стоимости. Т.е по 250 тыс. в год (если читать на 10 лет) или 20 тыс. тенге в мес. Ну то биш что я щас отдаю мне потом типа отдадут. Токо попользуются 30 лет с рентабельностью до 30% в год. Класный бизнес сам такой хочу.