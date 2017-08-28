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§ NG.kz
Назначен новый прокурор Костанайской области
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Им стал Тимур СУЛЕЙМЕНОВ, ранее работавший первым заместителем прокурора Астаны. Нового прокурора Костанайской области представил сегодня, 28 августа, заместитель генерального прокурора РК Андрей ЛУКИН.
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Мысль
Re: Назначен новый прокурор Костанайской области




Отправлено: 28.08.17 - 12:50
Комментарий удален модератором.

Мвд
Re: Назначен новый прокурор Костанайской области




Отправлено: 28.08.17 - 12:55
Комментарий удален модератором.

FOMA
Re: Назначен новый прокурор Костанайской области




Отправлено: 28.08.17 - 13:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, это по регламенту пять лет на должности или поменяли в связи с пропажей 3500 дел из архива? Тут бы дело завести по статье: "Коррупция". Хотят тихонько замять.
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