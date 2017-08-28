Гога Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5861







Отправлено: - 13:45 Дурак - он и в Африке дурак ! Отстаньте , наконец , от 47-летнего дурачины !Пусть хоть Героем Галактики будет . Я вот в 1970 году мерил фуражку и китель дважды Героя Советского Союза Леонида Игнатьевича Беды(его отец жил в одном подъезде с нами) - ну не ору же об этом на каждом углу. А ЗК просто оскорбляет всех - это его слова -*Я один, подумать только, один из вас тут собравшихся морально готов к чему то и не стесняюсь этого..*

И вообще , закройте тему , этот блуд .