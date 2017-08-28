/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить Новый топик
Страница 391 из 391«1...389390391
)))
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 13:21
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, нужно ехать опять куда то как всегда, может в пути допишу..
Ну вы тут не скучайте, думайте, думайте за юристов, кого попросить..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И все же напишу кое что..
Например тема про участников Войны будет, а она буде и называться там будут Герои Советского Союза независимо от званий..
Теперь добавлять в скобках ( никакие они не герои, у них нет званий, нет Оболисков, героев только 12 тысяч Официально), и скобки закрывать?
Хех напоминает мне российские новости про Игил (запрещенная в России группировка)..
Теперь так что ли статьи писать, из за вашего извращенного восприятия?
Профайл

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Меня задрал Валентин!


Цитата:
Меня задрал 112 !


Что за убогая мышиная возня? :-x Валентин, что с тобой? Детский сад "козюлька"..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
А то так частите, замусоривая темы, что уже не

Назови хоть одну тему где ее я тебе лично "замусорил"!
Исходя из этого хоть буду знать что ответить и за какую тему..
Что значит темЫ?
О Благотворительности, о Посошке, о Бондаренко вон написал?
ПокажЫ мне?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Валентин, что с тобой? Детский сад "козюлька"..

Братская "взаимопомощь" к мисс Скандалистка, которая идет против меня тараном, не путать с Улицей, и благодаря которой мы с Валентином практически не сталкиваемся в дискуссиях..
Кстати я ее когда то об этом предупреждал..
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
что уже не только разгребать Ваши вирши, читать эту эпику не все успевают.

Хм..
Кто не успевает?
По моему в темах нет вообще моих удаленных комментариев практически..
Думаю все всё успевают..
Какая тема то?
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 13:40
Комментарий удален модератором.
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хех..
Началось с того что выставил не привычную для всех Курицу, а Фейри..
Что то там обломалось какая то стрелка в голове у форумчан..
Не признали Фейри..
Даешь обратно Курицу?
Профайл

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6412
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох умора..
Моя пока родичу чай там дает в той половине, что то долго..
Профайл

Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 13:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дурак - он и в Африке дурак ! Отстаньте , наконец , от 47-летнего дурачины !Пусть хоть Героем Галактики будет . Я вот в 1970 году мерил фуражку и китель дважды Героя Советского Союза Леонида Игнатьевича Беды(его отец жил в одном подъезде с нами) - ну не ору же об этом на каждом углу. А ЗК просто оскорбляет всех - это его слова -*Я один, подумать только, один из вас тут собравшихся морально готов к чему то и не стесняюсь этого..*
И вообще , закройте тему , этот блуд .

§ JereK
Re: Флуд и оффтопик часть 3
JereK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1140
Регистрация: 13.09.12
Отправлено: 28.08.17 - 13:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мне 555 серия про манты,родичей упитых и свою ,,гражданскую позицию,,с мышиным сценарием уже поднадоела


Цитата:
kbkz1980:
Вот именно,если у человека борзометр и чувство тупости зашкаливает,его от сель желательно гнать под зад.
Терпеть вруна и передергивание фактов в мои планы не входит.


Вы там на выходных с кальяном перебрали что-ли? Что это за бред вообще.. Ну надоело, нет мочи терпеть - ну махни ручкой и уйди в закат. Или можно создать свой форум с ̶б̶л̶е̶к̶д̶ж̶е̶к̶о̶м̶ ̶и̶ ̶ш̶.̶.̶ преферансом и первокурсницами. Что за абсурдные заявления? :lol:
Профайл

§ Доктор СИЗО
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3887
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
JereK:
Вы там на выходных с кальяном перебрали что-ли? Что это за бред вообще..

-и обязательно, нужно оскорблять женщину....сам то всю ночь....выл на сайте 2 года назад, когда я обвинил тебя в хроническом алкоголизме...и помутнении мозга....и в таком состоянии, еще берешься рассуждать, что кому создавать...лучше скажите людям, для чего вы его здесь держите.... сами знаете, кого....
Профайл
Ответить Новый топик
Страница 391 из 391«1...389390391
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 29, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 27
Зарегистрированные пользователи: drakon, Доктор СИЗО

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 171
Пользователей: 2
Всего: 173

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх