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§ NG.kz
В Костанае 28-го и 29 августа не будет холодной воды в многоэтажных домах и частном секторе
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 29420
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ГКП "Костанай Су" сообщает, что в связи с проведением ремонтных работ на сетях водоснабжения будет прекращена подача питьевой воды 29 августа с 05.00 до 22.00 по следующим адресам:
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андрей
Re: В Костанае 28-го и 29 августа не будет холодной воды в...




Отправлено: 28.08.17 - 13:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько лет стояла спорт площадка ТУ- 10 ,а последнии года три - четыре разворотили в хлам , водилы там уже дорогу накатали в промежутке между ремонтами ,а эти всё сделать не могут .два вопроса имеет ли право на лицензирование учебное заведение если нет уличной спортплощадки . И второй , хватит ли 12 лет учёбы ,что бы заново взрастить профи кои были потерянны безвозвратно ...
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