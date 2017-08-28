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§ NG.kz
Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общество все еще принимает насилие над детьми – нет ничего зазорного, если учитель шлепнет ребенка пару раз с целью профилактики, особенно если наказывают мальчика – он же мужик, пусть терпит, обязан терпеть. А потом мы вдруг лидируем по подростковым суицидам в мире.
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правп
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 10:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
хорошо, что есть незамутненное сознание :-P

гость
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 10:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какой-то однобокий упор на слово стереотип. Как будто автор борется с этим словом, а не с отдельными явлениями. Стереотип стереотипу рознь, есть как хорошие, так и плохие.

§ Victor Yang
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если в 25 у тебя еще нет детей и мужа, это уже неприлично и стыдно.

Причем здесь стереотип? А то что здоровье уже не то после определенного возраста - тоже стереотип?
Цитата:
Терпят отчасти потому, что соглашаются со стереотипами - ведь «перед родными стыдно», «семья должна быть полной», «детям нужен отец», «кому я нужна разведенная с ребенком», «что люди скажут»

По большей части терпят потому что зависимы экономически. И тут никаких стереотипов нет.
Интересно, а в своих делах Анастасия тоже путает понятия? Например, грабёж и кражу?

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 11:04]
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§ Валентин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 11:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Причем здесь стереотип? А то что рожать проблемней после определенного возраста - тоже стереотип?


[оживляется]

Я недавно окунался в чудесный мир современных фемдвижений, включая соцфем и радфем.
Могу многое рассказать!

Там прекрасно чуть более чем всё, гендерное угнетение оно повсюду, простор для борьбы за независимость огромный.

Полная победа, понятно, будет в отдалённом будущем, но плазменные активистки жгут так, что глазам больно и в носу режет!!!
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§ Victor Yang
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 11:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Полная победа, понятно, будет в отдалённом будущем, но плазменные активистки жгут так, что глазам больно и в носу режет!!!

Это вроде участия женщины в мужском конкурсе красоты? - равны же все, неча тут дискриминацию по половому признаку устраивать.
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§ Валентин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6616
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это вроде участия женщины в мужском конкурсе красоты?


Нет, что ты!

Это например недопустимо девочку называть красивой: это закрепление гендерного стереотипа, дискриминация и отказ в праве быть сильной, умной и независимой!
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Мухамбет
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Слава Богу, у нас такого уровня правозащитники, и вроде и права защищают, и все так гладенько, вроде и гранты отрабатывает по отчету как положено, и никуда особо не лезет, молодец наш человек засланы к ним, вот таких да по больше.

§ Обликоморале
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3614
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мягко стелет Анастасия и вроде все правильно.
А следующие стереотипы по ходу о нетрадиционной ориентации будем ломать?
Ведь Цитата:
мир вокруг нас меняется. И чтобы процесс этот шел быстрее, полезно оглянуться вокруг, откинуть это давление навязанных извне норм и привычек. И понять главное: стереотип - не норма.

А ведь как она утверждает о некоторых стереотипах, они как раз и появились при меняющемся мире, и навязанных извне нормах и привычках.
Государство только недавно начало применять амнистию к насильникам и общество стало на них смотреть по другому, чем ранее.
А уж детские суициды, появились не из за каких то стереотипов,это вообще веяния нового и изменяющегося вокруг нас мира.
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§ Victor Yang
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
откинуть это давление навязанных извне норм и привычек. И понять главное: стереотип - не норма. Отказаться от него иногда означает сделать большой шаг вперед в собственном развитии.

Я что-то недочитал до этой фразы сперва.
Тут вообще назревает в конце философские вопросы. Что есть стереотип? Что есть норма и кто её устанавливает? Что есть развитие? Разрешить геям жениться и усыновлять детей - развитие? Разве не нарушаются в этом случае права ребёнка на нормальную семью, в которой природой заложено обязательное наличие женщины и мужчины (я даже про соотношение пока не говорю)?
И вот случай был в США, когда верующий кондитер отказался печь свадебный торт гей-паре. Попраны права обеих сторон. И чьи права тут правее?
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Гражданин
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда-то и Ева вкусила "запретный плод", ломая "стереотипы". А если честно, кажется в этой статье словом "стереотип", пытаются заменить слова "традиции", "культура поведения", "социальные нормы поведения" и т.д. Мы видим к чему это привело на Западе, где понятия мать и отец заменяются словами "Родитель 1" и "Родитель 2", где педофилию представляют не преступлением, а болезнью за которое не надо судить, а надо просто вылечить, где наплевали на мнение большинства, забыв что права одного человека заканчивается там, где начинаются права другого человека...

* 112
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
если в 25 у тебя еще нет детей и мужа, это уже неприлично и стыдно. Дома должен быть порядок, а муж должен быть сыт и отгла

Это чисто физиологически.
С возрастом характер у женщины как бы "дубеет" в суровых жизненных испытаниях и взяв такую например в 45 лет, со своим характером и своими мышлениями, которые она ни на толику не уступит мужу, о детях я уже скромно промолчу, жизнь для избранника окажется адом..
И опять он ее бросит..
Так что нужно с молодости и желательно пораньше..
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§ пешеход
Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
пешеход


(Пользователи)
Сообщений: 73
Регистрация: 18.08.16
Отправлено: 28.08.17 - 11:56
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* Змея Подколодная
Re: Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.08.17 - 12:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
С возрастом характер у женщины как бы "дубеет"

Вы что не напишите, так перл, однозначно))))) :lol:
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Гость
Анастасия МИЛЛЕР: В плену стереотипа




Отправлено: 28.08.17 - 12:16
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