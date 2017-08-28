Цитата: если в 25 у тебя еще нет детей и мужа, это уже неприлично и стыдно.

Причем здесь стереотип? А то что здоровье уже не то после определенного возраста - тоже стереотип?

Цитата: Терпят отчасти потому, что соглашаются со стереотипами - ведь «перед родными стыдно», «семья должна быть полной», «детям нужен отец», «кому я нужна разведенная с ребенком», «что люди скажут»

По большей части терпят потому что зависимы экономически. И тут никаких стереотипов нет.

Интересно, а в своих делах Анастасия тоже путает понятия? Например, грабёж и кражу?



[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 11:04]