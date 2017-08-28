Рудничанин Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5825





(Полноправные пользователи) Сообщений: 545

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:09 Цитата: Бывалый:

А сделайте голосовалку

Это что вообще за голосовалки были против 112-го и Валентина? По ходу это обычная попытка раскрутки форума. Необходимо пресекать дальнейшие такие попытки. Чтобы посетителей стало больше, необходимо создавать интересные темы, а не запинывать ногами определенных пользователей.