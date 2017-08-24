LaQosta Re: В MARTе - осень больших открытий #4





(Пользователи) Сообщений: 40

Регистрация: 02.07.10 (Пользователи) Отправлено: - 23:07 Код: магазин элитной парфюмерии и косметики Yves Rocher

Yves Rocher - не элитная парфюмерия, обычная сетевая компания с довольно бюджетными ценами, 15 мл можно меньше чем за 2000 купить.

У L'Occitane цены намного, но это тоже не элитная парфюмерия. Что это за классификация такая? Это не нишевый/селекивный парфюм (с ценником от 200$) - к чему этот пафос? Для понтов что ли?