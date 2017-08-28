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§ NG.kz
О горячей воде
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 28.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь знает, когда горячую воду дадут в многоэтажках КЖБИ? Спасибо!
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Всем общий
Re: О горячей воде




Отправлено: 28.08.17 - 11:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На кск тоже воды горячей нет.

§ Сергей_я
Re: О горячей воде
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 2101
Регистрация: 05.07.13
Отправлено: 28.08.17 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня в течение дня обещали.
Профайл

§ Ks
Re: О горячей воде
Ks


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 665
Регистрация: 23.02.11
Отправлено: 28.08.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Всем общий:
На кск тоже воды горячей нет.

Удивительно :-o
Профайл

Гость
О горячей воде




Отправлено: 28.08.17 - 12:11
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