Цитата: Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.





А это конечно мне понравилось..

Спасибо что есть вполне адекватные люди, не толпа из смуты, которая кричит Ведьма..