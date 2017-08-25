Цитата: ПИ2:

правильно туда и надо ехать учится, причем ни кто у нас препятствии для поступлении в Российские ВУЗы не чинит и даже не против, что бы по окончанию учебного заведения они оставались там, дай бог что бы они устроились там хорошо и перевезли своих родителей туда, но а Аким конечно пожурил учителей, ему положено по должности, да и государство особо не заинтересовано в возврате этой категории мигрантов, сами понимаете после 2014 года отношении изменилось к данной категории..



У выпускников есть свобода выбора мест учёбы и дальнейшего проживания с трудоустройством, это нормальные явления, захотят возвратятся обратно или останутся там, решать будут сами, зачастую под влиянием родителей дедушек, бабушек знакомых и.т.д. При этом, следует учесть, что многие уезжают на историческую родину. Кроме того, здесь часть из выпускников, да не только их, не зависимо от национальной принадлежности, не хотят учить язык страны проживания, не особо уважают обычаи и традиции кочевников, в частности в соседней ветке барана жалеют. По большому счёту мне тоже жалко барана, но с другой стороны также он является для нас пищей, мы же не вегетарианцы и для дальнейшего существования нам нужно есть белки в частности мясо, которое после переваривания в желудочно-кишечном тракте даст калории и.т.д. Конечно желательно чтобы выпускники на новом месте влились в их стиль жизни, хорошо освоились и не было притеснении и оскорблении, к примеру как на днях Бари Алибасова обозвали гастарбайтером, это же не правильно.