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≡ Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29417
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так поставил вопрос аким Костанайской области Архимед МУХАМБЕТОВ, который сегодня, 25 августа, участвовал в августовском педагогическом совещании. Массовый отъезд выпускников на учебу за пределы Казахстана он считает серьезной проблемой.
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* 112
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 26.08.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Обликоморале:
Понятно, но ты жеж за Рудный тельняшку рвал))))

Я же говорю это объединенный комбинат.
Качарского ГОКа уже нет.
Есть только Соколовско Сарбайский..
Профайл

ПИ2
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 20:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
joe:
При проведении конкурса, в течении недели обновление информации происходит каждые 30 минут! 30 минут, Карл!

правильно туда и надо ехать учится, причем ни кто у нас препятствии для поступлении в Российские ВУЗы не чинит и даже не против, что бы по окончанию учебного заведения они оставались там, дай бог что бы они устроились там хорошо и перевезли своих родителей туда, но а Аким конечно пожурил учителей, ему положено по должности, да и государство особо не заинтересовано в возврате этой категории мигрантов, сами понимаете после 2014 года отношении изменилось к данной категории..

Энакин
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 26.08.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Качарского ГОКа уже нет.
Есть только Соколовско Сарбайский

А был разве такой? Лично я не помню такого. Я сколько себя помню всегда было Качарское РУ АО "ССГПО", ранее Качарское РУ ССГОКа.

Kairat stayer
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 27.08.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ПИ2:
правильно туда и надо ехать учится, причем ни кто у нас препятствии для поступлении в Российские ВУЗы не чинит и даже не против, что бы по окончанию учебного заведения они оставались там, дай бог что бы они устроились там хорошо и перевезли своих родителей туда, но а Аким конечно пожурил учителей, ему положено по должности, да и государство особо не заинтересовано в возврате этой категории мигрантов, сами понимаете после 2014 года отношении изменилось к данной категории..


У выпускников есть свобода выбора мест учёбы и дальнейшего проживания с трудоустройством, это нормальные явления, захотят возвратятся обратно или останутся там, решать будут сами, зачастую под влиянием родителей дедушек, бабушек знакомых и.т.д. При этом, следует учесть, что многие уезжают на историческую родину. Кроме того, здесь часть из выпускников, да не только их, не зависимо от национальной принадлежности, не хотят учить язык страны проживания, не особо уважают обычаи и традиции кочевников, в частности в соседней ветке барана жалеют. По большому счёту мне тоже жалко барана, но с другой стороны также он является для нас пищей, мы же не вегетарианцы и для дальнейшего существования нам нужно есть белки в частности мясо, которое после переваривания в желудочно-кишечном тракте даст калории и.т.д. Конечно желательно чтобы выпускники на новом месте влились в их стиль жизни, хорошо освоились и не было притеснении и оскорблении, к примеру как на днях Бари Алибасова обозвали гастарбайтером, это же не правильно.

Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 09:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серый волк:
культ гнилых подрядчиков

Бац!
http :// news.ngs.ru/more/51119341/
Почему тебя ЭТО не волнует?
Бревна в своем глазу не видишь?

Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
В моём окружении есть люди, которые, закончив сельскую школу, поступали кто в Москву, кто в Челябинск, кто в Свердловск.

Я разве говорил что таких не было?
Вопрос в пропорциях, в доле таковых.
И тут - увы вам по сравнению с нынешними временами и с нынешним уровнем образования.

ПС.
Про Болонскую систему.
На днях сотрудник один молодой перспективный уволился ((((
Закончил в Гумилевке бакалавриат, поработал три года, накопил деньжат, поступил в магистратуру Пражского технического университета.
Такое возможно как раз благодаря тому, что наши дипломы признаются в мире, в отличие от советской системы оценки знаний.

* Змея Подколодная
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 283
Регистрация: 02.07.13
Отправлено: 28.08.17 - 11:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
что наши дипломы признаются в мире

Улыбнуло! Пишите еще!) :lol:
Цитата:
Кстати, про бесплатное обучение в РФ - это миф:

Ну если на грант не поступать, то да, платно, представляете?))) И Челябинск предоставляет гранты, общага 500 руб в месяц. Другой вопрос, что это приграничная зона, народу больше, количество человек на грант соответственно увеличивается. Мозги есть- дерзай! Сдаешь экзамены внутренние, ЕГЭ не требуют и ву-а-ля, обучение бесплатное, еще и стипендию платят)
Профайл

§ Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Вопрос в пропорциях, в доле таковых.

Сейчас сельские школы слабы (не в обиду). Вряд ли оттуда кто-то едет в города-миллионники.
Профайл

Бывалый
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...




Отправлено: 28.08.17 - 11:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Улыбнуло! Пишите еще!)

Я рад что вы улыбаетесь.
А еще больше тому, что казахстанские дипломы признаются в мире, рад мой бывший сотрудник, уехавший учиться в магистратуре европейского университета.
Раньше бы ему это не светило от слова никак.
Цитата:
Victor Yang:
Сейчас сельские школы слабы (не в обиду).

Да они и раньше не блистали как бы.
Но раньше, до ЕНТ, сельская школа - это был приговор, на вступительных экзаменах в ВУЗы валили их нещадно.
А сейчас в селе многие побогаче горожан и весьма себе позволяют отправлять детей учиться в миллионники.
Ну это я не про тех, кто сидит в селе сложа руки...

§ Victor Yang
Re: Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 11:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
раньше, до ЕНТ, сельская школа - это был приговор

Я не про весь "до ЕНТ", я про советский период только.
Цитата:
Бывалый:
и весьма себе позволяют отправлять детей учиться в миллионники.

Там важно не только поступить на коммерческую основу, но и учиться. Взятка по курсу 1 балл 1000 тенге только у нас. Там за зачет не меньше стоимости айфона попросят.
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Гость
Низкий процент участия в ЕНТ будет расцениваться, как недоработка учителей в части патриотического воспитания




Отправлено: 28.08.17 - 12:14
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