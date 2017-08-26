Цитата: Читатель 1:

Самое интересное они (оба) видели друг друга, но таксист наверное решил что успеет проехать (раз там знак 40 км/час), но не успел (не ожидал что бмв несётся с "другой" скоростью).

Не факт, что таксист вообще думал. На этом же перекрестке, так же таксист, ехал по второстепенной и не уступил мне дорогу, пришлось использовать правило ДДД (дай дорогу дураку) и все обошлось Видимо там часто путают у кого какая дорога.