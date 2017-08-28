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Страница 388 из 389«1...386387388389»
* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Друзья, вы в самом деле не понимаете, что происходит что-то крайне некрасивое. Дружное запинывание ногами одного из форумчан здорово напоминает собрание пионерского актива класса на тему "А Танька крестик носит...". Вижу массовые предложения забанить 112-го навечно. Против кого следующего дружить будете? Vital за периодичную неадекватность высказываний? Бывалый за злонамеренную поперечность их же? Валентин за раздражающую интеллигентность? Юджин за его выступления против переименований улиц? Этот процесс же только начать - предела "совершенству" нету.


А это конечно мне понравилось..
Спасибо что есть вполне адекватные люди, не толпа из смуты, которая кричит Ведьма..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Скажите, а никто не замечал, что среди горы чепухи (на мой взгляд), которую несет 112-й, обычно есть зерно смысла. Есть мысль, которую он доносит как умеет и как считает нужным.

Кстати Ольга Колоколова, будет шоком для многих, если вы меня выпустите из бана за "примерное" поведение думаю..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Все очень просто - вспомните школу - полный БОЙКОТ

Я и об этом им сам говорил и талдычу мисс Скандалистке уже не первый месяц!
Да, мы все помним как девочки объявляли нам хулиганам бойкот и другим девлчкам..
Только про мальчиков не помню, ну по форуму видно, как мальчики думают как те советские девочки, что ж, я не против..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
запинывание происходит не только 112-го и не только в этот раз?

Бедные советские людишки..
Не достигшие ничего к своим 50ти годам в жЫзни, и потому такие эмоционально злые и никчемные, хотят чтобы все остальные были тоже такой вот серой массой..
Пионерское собрание они устроили..
Ну и?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Помню как против беременной мы голосовали в актовом зале на 400 человек..
Между прочим я тоже поднял руку, на постановку предложения пионервожатой - Кто за то, чтобы ее исключить из комсомола..
А ведь я был пионером хулиганом в 6м классе, но подвергся этой массовой смутной истерии толпы..
Так и тут..
Что с вас взять - толпа..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Темы со вчерашнего дня стоят неписанные и практически необсуждаемые..
Надо же, обо всем забыли..
Такой вот я..
Если сам захочу, обо всем сами же и забудете..
Кстати придумали то, что я когда то якобы говорил про Звания..
Вам вот самим не стыдно от этого вранья?
Хоть один коммент найдите!
Нет, вы зацепились именно за вранье свое же..
Теперь то отступать некуда, я правильно вас услышал?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 11:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я например такой человек, если буду неправ, то да, честно признаю это и скажу да, неправ..
Но если этого не было и толпа в очередной раз причем вся села в лужу, потому что я прав, я докажу это!
Вам не нравится образ честного человека тут на форуме?
Что аш голосовалку бедные создали и удивительно, по моему же приказу недельной давности!
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Бывалый
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А сделайте голосовалку кого я задрал...
Интересна перекличка...

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 11:55
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3020
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 11:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Давай если это было так, сразу ухожу с форума

Мой дед Герой Советского Союза
Было такое ?
А теперь ,держи слово ,счастливого пути с форума.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 12:00
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§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9163
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мой дед Герой Советского Союза
Было такое ?

Я ж тебе с реальностью параллель проводил. Что бы сделала?
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§ Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3883
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 12:01
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6390
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 12:02
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 12:03
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Ответить Новый топик
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