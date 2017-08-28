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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
Марк Стаканыч
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Нормальные пацаны голосуют за первый пункт!!!

Таки да,согласен,
клоуны в цирке нужны, куда без них
Будет скучно и серо, а так веселуха.
Хай живе,собирает аншлаги.

* Мимо
Меня задрал 112 !
Мимо


(Пользователи)
Сообщений: 37
Регистрация: 08.10.15
Отправлено: 28.08.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Убьем, давайте, рыбку золотую, чтоб не дремала в каждом карасе..." Совок тут развели, дополнительную цензуру хотите внедрить? Не по вашему человек говорит, не так думает, не такие идеалы? а что, у вас все всё как надо? Каждый имеет полное право высказывать свое мнение, даже если оно вам и не нравится.
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* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 10:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, будете смеяться.

Утром думал, надо тему про себя ещё создать, ну раз уже театр абсурда закрутился на полные обороты, чтобы некая симметрия в него добавилась.

Справились без меня, коллективное бессознательное форума :)
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§ Горожанин_kst
Меня задрал 112 !
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.08.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
У Лили

Вить, ну ты ж не настолько наивен, чтоб предполагать, что моё пребывание на форуме исчисляется датами регистрации официального ника? Я под ником "Горожанин" в "чёрных" где-то с 2010 года на форуме. Потом партсобрание было за выход из сумрака. Вышел, в "красные".
Ты тогда, помнится, даже имя и фамилию свою озвучить не побоялся, остальные как-бы "забздюме"(тут и про себя), вот та тема была намного эпичнее). Нонешнее партсобрание, да простит мне Валентин, немного мышиную возню напоминает.
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* Victor Yang
Re: Меня задрал 112 !
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9155
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 10:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Ну и как мне после этого жить прикажешь, подставленным перед Бывалым-то?! )

Вот даже не знаю. Такое ахторитетное мнение Бывалого о тебе подорвать - это всё. Жизнь, наверняка, потеряла смысл теперь. Теперь кофе без Хеннесси - просто вода, на ближайшие пару месяцев. Ну, ты человек сильный - через пару лет восстановишься :lol: :lol: :lol:
Цитата:
Горожанин_kst:
Ты тогда, помнится, даже имя и фамилию свою озвучить не побоялся

Не, ты путаешь меня с кем-то. Не делал я этого. Имя - было, фамилии - не было.

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 10:18]
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* Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Нонешнее партсобрание, да простит мне Валентин, немного мышиную возню напоминает.


Валентин не простит!

Это очень серьёзная тема, с не менее серьёзными оргвыводами и последствиями!
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* Victor Yang
Re: Меня задрал 112 !
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9155
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 10:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Справились без меня, коллективное бессознательное форума :)

Ага.
Цитата:
Бывалый:
С чего ты решил что мне важна предыстория создания темы и что я там думаю по поводу того, чья это инициатива?

Вот человек совершенно независимо от этой темы, создал с таким же названием про тебя.
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