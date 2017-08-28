Цитата: Валентин:

Ну и как мне после этого жить прикажешь, подставленным перед Бывалым-то?! )

Вот даже не знаю. Такое ахторитетное мнение Бывалого о тебе подорвать - это всё. Жизнь, наверняка, потеряла смысл теперь. Теперь кофе без Хеннесси - просто вода, на ближайшие пару месяцев. Ну, ты человек сильный - через пару лет восстановишься

Цитата: Горожанин_kst:

Ты тогда, помнится, даже имя и фамилию свою озвучить не побоялся

Не, ты путаешь меня с кем-то. Не делал я этого. Имя - было, фамилии - не было.



[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 10:18]