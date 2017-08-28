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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
* Victor Yang
Меня задрал 112 !
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9155
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
чебы опрос создать

Вот получается, что ты Валентина подставила перед Бывалым. Последний ведь предыстории создания этой темы не знает и думает что это личная инициатива Валентина. Давай, Реабилитируй его как-то.
Профайл

любитель порно
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
vbn:
С 112 весело я за его присутствие


веселитесь в отдельной каморке.
не на глазах у всех.
при всех неприлично.
хотя вам может от этого кайф.

§ Горожанин_kst
Меня задрал 112 !
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 798
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 28.08.17 - 09:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно ли считать третий вариант ответа идентичным отсутствующему "мне пох"?

Наверное можно), скажу за себя - просто НИЧЕГО не нажимал...мне, действительно, тема не видится сколько-нибудь значимой)))
К Марику и его кексам уже привык, раздражение давно не вызывают.
Соглашусь с Виктором, данная тема, "про нашего мальчика", изрядно потешила его самолюбие, не более.
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§ юля елиссева
Меня задрал 112 !
юля елиссева


(Пользователи)
Сообщений: 961
Регистрация: 14.01.15
Отправлено: 28.08.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валя, ты почто батон крошишь на Мереке Закановича? Однозначно прогосоловала за первый пукнт! 4 раза!
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Все просто
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 09:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно то как, сами же его возвышаете, а затем бензанасосите. Марик, давай про курочек сериал запускай.

* kbkz1980
Re: Меня задрал 112 !
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3016
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Последний ведь предыстории создания этой темы не знает и

Помоему даже прикольно,что бывалый ни жрамши,прямо с утра побежал опрос создавать против Валюши,в след раз пусть хоть предисторию прочтёт :lol:
Цитата:
Victor Yang:
Реабилитируй его как-то.

А може еще душевную травму компенсировать
:-P
Скажу просто спасибо,что создал голосовалку,я в ЭВМе просто ни жу жу :lol:

[Исправлено: Gljuk, 28.08.2017 - 10:02]
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* Victor Yang
Re: Меня задрал 112 !
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9155
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
К Марику и его кексам уже привык, раздражение давно не вызывают.

Ну вот. У Лили стаж побольше твоего будет, но она не привыкла ещё.
Цитата:
kbkz1980:
А може еще душевную травму компенсировать

Ну как же без этого? Хоть на кофе пригласи. Хотя тут можно бОльшую травму нанести, неумеючи :lol:

[Исправлено: Victor Yang, 28.08.2017 - 09:57]
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Бывалый
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
а фуфайку зареген.напялили чебы опрос создать

Вы МНЕ в вину ставите тот факт, что писать под незареганным - можно, а создать голосовалку - нельзя?
Забавная у вас логика (точнее - ее полное отсутствие).

Бывалый
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Последний ведь предыстории создания этой темы не знает и думает что это личная инициатива Валентина

О.
Еще один неудавшийся ясновидец )))
С чего ты решил что мне важна предыстория создания темы и что я там думаю по поводу того, чья это инициатива?

Бывалый
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
изрядно потешила его самолюбие, не более.

Цитата:
kbkz1980:
опрос создавать против Валюши

У неудавшихся ясновидцев тут, на форуме, гнездо. ))))))
Чет мне ваши речи напоминают кукушку и петуха...

§ Vital
Меня задрал 112 !
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4555
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 10:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ. Голосуем за первый пункт. Подтягиваем всех знакомых,друзей,троюродных братьев,двоюродных крестных .
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* Victor Yang
Меня задрал 112 !
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9155
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 28.08.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Народ. Голосуем за первый пункт.

Замути полноценную агитацию с билбордами, постерами, брелоками, календариками :lol:
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Маркс
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 10:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть знаменитая триада Гегеля, которая звучит так: "Тезис - Антитезис - Синтез". Из одних Тезисов никакого Синтеза не получится. Понятно, что в некоторых случаях происходит простое забалтывание тем и назвать эту болтологию Антитезисами порой не представляется возможным, но все равно не вижу особого смысла в полном уничтожении оппонентов. Если бы у нас был идеологически выверенный форум, то без всяких вопросов нужно было чистить ряды, но тут, на этом форуме, обычный идеологический бардачок-с.

Это как дача и пустырь. На даче нельзя давать сорнякам ни одного шанса, чтобы они не задавили нормальные растения. Ведь нормальные растения всегда слабее сорняков, потому что они культурные. Если сорнякам дать шанс, то дача очень быстро превратится в пустошь, вроде бы и зелено, но ничего полезного не найдешь. Поэтому на форумах модераторы стараются купировать сорняки, давая шанс культурным растениям. В то же время полезные растения приобретают от диких собратьев в несколько переработанном виде методы развития и способы существования, позволяющие даче не только радовать глаз зеленью, но и быть чем то полезной для посетителей.

* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6609
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Вот получается, что ты Валентина подставила перед Бывалым. Последний ведь предыстории создания этой темы не знает и думает что это личная инициатива Валентина. Давай, Реабилитируй его как-то.


[подавился кофем]

Ну и как мне после этого жить прикажешь, подставленным перед Бывалым-то?! ))))
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учитель
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Народ. Голосуем за первый пункт. Подтягиваем всех знакомых,друзей,троюродных братьев,двоюродных крестных .


два д это сила.. да.
да.
да.
да.
Ответить Новый топик
Страница 7 из 8«1...5678»
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