Маркс Меня задрал 112 ! #103







Отправлено: - 10:08 Есть знаменитая триада Гегеля, которая звучит так: "Тезис - Антитезис - Синтез". Из одних Тезисов никакого Синтеза не получится. Понятно, что в некоторых случаях происходит простое забалтывание тем и назвать эту болтологию Антитезисами порой не представляется возможным, но все равно не вижу особого смысла в полном уничтожении оппонентов. Если бы у нас был идеологически выверенный форум, то без всяких вопросов нужно было чистить ряды, но тут, на этом форуме, обычный идеологический бардачок-с.



Это как дача и пустырь. На даче нельзя давать сорнякам ни одного шанса, чтобы они не задавили нормальные растения. Ведь нормальные растения всегда слабее сорняков, потому что они культурные. Если сорнякам дать шанс, то дача очень быстро превратится в пустошь, вроде бы и зелено, но ничего полезного не найдешь. Поэтому на форумах модераторы стараются купировать сорняки, давая шанс культурным растениям. В то же время полезные растения приобретают от диких собратьев в несколько переработанном виде методы развития и способы существования, позволяющие даче не только радовать глаз зеленью, но и быть чем то полезной для посетителей.