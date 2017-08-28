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Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 02:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ребята , какая голосовалка - кем он себя возомнил ! Все очень просто - вспомните школу - полный БОЙКОТ !!! Не замечать и не отвечать !Пусть сам с собой тихо ведет беседу .

Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 28.08.17 - 06:34
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 07:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гыыы..Фига себе у вас тут веселуха вчерась была))
Вечер воскресенья не был томным ....
днем полистаю суть батла и спора.
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§ Доктор СИЗО
Флуд и оффтопик (часть 3)
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3878
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 28.08.17 - 08:05
Комментарий проходит проверку.
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* Обликоморале
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 08:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зашел сча в мировую паутину - сеть и реально а***ел от новости.
Дом престарелых, Техас, наводнение, стариков по человечески жаль.
Об урагане Харви и возможном наводнение, только с утюгов слышно не было.
Самое что интересное, пишут что заключенных из тюрем в зоне затопления вывезли.
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