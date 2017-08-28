Обликоморале Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5780





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3611

Регистрация: 29.08.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 08:09 Зашел сча в мировую паутину - сеть и реально а***ел от новости.

Дом престарелых, Техас, наводнение, стариков по человечески жаль.

Об урагане Харви и возможном наводнение, только с утюгов слышно не было.

Самое что интересное, пишут что заключенных из тюрем в зоне затопления вывезли.

