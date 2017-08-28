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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
§ Моше
Re: Меня задрал 112 !
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4342
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 28.08.17 - 06:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Более отвратительного типа не встречала.

А как же я? :lol:
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* Обликоморале
Меня задрал 112 !
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 07:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Попкорн не патриотично, па мне кило ДЕПовского мороженного лучше.
Болт на 112 и третий кнопка.
Только все это без толку.
Зато как потешится сча ЧСВ Маврика. :lol:
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* Обликоморале
Меня задрал 112 !
Обликоморале


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3611
Регистрация: 29.08.12
Отправлено: 28.08.17 - 07:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Моше:
А как же я?

А тебе есчо не так повезло, вставай заново в очередь.
Там вот уже Виталя локтями толкается с Валентином.
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§ Vital
Меня задрал 112 !
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4553
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 28.08.17 - 08:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальные пацаны голосуют за первый пункт!!!
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