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≡ В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 26.08.17 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Яблочный фестиваль, входящий в программу празднования Дня города в Костанае, начался довольно мирно. Небольшая деревенька, огороженная прилавками и яркой аркой с названием фестиваля, разместилась около ЦУМа.
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Твикс
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 27.08.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противно смотреть. Особенно как одна особь набивала пакет. Потом ей показалось мало и она вернулась ещё собрать крошки. Убожество на двух ногах.

мимоехалЪ
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 27.08.17 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противно, неприятно, да.
Но более противно и неприятно то, что это наши власти довели народ до такого.
Это и есть показатель " хорошей и сытной" жизни в Казахстане.

1
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 27.08.17 - 14:22
Комментарий удален модератором.

§ 112
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
что это наши власти довели народ до такого.

Как можно довести до такого хорошо одетых и обеспеченных?
Ты на картинку посмотри, там что, с детдомов или нуждающиеся?
Обычная халява, против которой не выдержит ни один человек на планете..
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мимоехалЪ
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...




Отправлено: 27.08.17 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Обычная халява, против которой не выдержит ни один человек на планете..

Представляю как ты бы тогда там хапал.
И это, учись говорить за себя, а не за всех сразу ...

§ 112
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
это, учись говорить за себя, а не за всех сразу ...

Ты что, никогда не играл на халяву в домино в рабочее время или в карты?
Никогда не опаздывал и во время халявного времени бил клуши, чтобы пойти на урок?
Никогда в детстве не находил копеек и не покупал на них пряников?
Никогда премию халявную не получал или "восьмерку"не закрывали, в то время как ты отпросился по делам с работы?
Что то ты совсем уш Идеализируешь себя..
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§ Ваш земляк
В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки растащили за одну минуту
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.17 - 02:52
Комментарий проходит проверку.
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§ Ваш земляк
Re: В Костанае во время Яблочного фестиваля большие шарлотки...
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.17 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентина:
ля тех, кто сравнивает эту срамоту с "колхозом": сельские люди никогда бы так не сделали...им просто несвойственна наглость...(((

Колхоз и аул - две великие разницы!
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