Цитата: мимоехалЪ:

это, учись говорить за себя, а не за всех сразу ...

Ты что, никогда не играл на халяву в домино в рабочее время или в карты?

Никогда не опаздывал и во время халявного времени бил клуши, чтобы пойти на урок?

Никогда в детстве не находил копеек и не покупал на них пряников?

Никогда премию халявную не получал или "восьмерку"не закрывали, в то время как ты отпросился по делам с работы?

Что то ты совсем уш Идеализируешь себя..