Гога Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5776







Отправлено: - 02:50 Ребята , какая голосовалка - кем он себя возомнил ! Все очень просто - вспомните школу - полный БОЙКОТ !!! Не замечать и не отвечать !Пусть сам с собой тихо ведет беседу .