Цитата: FOMA:

Посмотрел фото, спасибо фотографу. "Сильные" декорации использованы в шествии по площади и все на колясочном ходу. Очень удивлюсь, если по отчету на празднование "дня города" получится восьмизначная цифра. Коляски то б\у. Улыбаюсь ...

зачем же так, ведь это наш город, и это мы простой народ в том числе и вы, как можем так и веселимся, зачем выискивать негатива вы как враг изнутри, такие первые предают родину свой народ.