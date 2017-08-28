112 Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5770





(Пользователи) Сообщений: 6368

Регистрация: 16.03.12 (Пользователи) Отправлено: - 01:35 Голосовалка битая оказалась, наспех придуманная..

Но будем думать что это всего лишь разминка..

Нужны Эмоции, больше Эмоций, жалобные стоны, крики несогласия, мои наверно, вопли!

А то что такое?

Не, голосовалку срочно переделать!

И почему там нет Клише, Ярлыков!

Я, такой то такой то, лгун, обманщик, взяткодатель, а, вот, подонок, убл...ок, ну и все в таком тоне..

Что вы как интеллигенты то последние в конце то концов?

И кто там голосовал за?

Вы отдаете себе вообще отсчет в том, что этого делать не нужно?

Толпа не поймет вас сегодня и, после того как я уйду, возьмется за пособников Мереке Закановича и не ждите от нее никакой пощады!

Предлагаю проголосовать против, даже если кто то хочет воздержаться.

Это первое..