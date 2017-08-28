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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
что, если я приеду в Кустанай, напишу тебе открыто в личку, что хочу заеха

Пожалуйста..
Господи..
Нашел чем свистеть то..
Буду только рад нашей встрече.
Остальное в личку и не мешай..
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 00:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всем кому нетерпится просьба пройти сюда.

Цитата:
112:
Почему всегда я?
Речь о детях, о них самых..


Да при чём тут дети, ты тут из себя attention whore изображаешь, виляя попой так, что любая девушка с Карбышева робко зарделась бы :)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну так что?
Где Зерно, на которое мне опереться то?
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§ Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.17 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет.
Ты откровенно врешь.
Найди где и что там начиналось.

Сколько помню себя на Форуме, везде Геноцид хвастался своим дедом - Героем Советского Союза! Короче, мужчина ты с пониженной социальной ответственностью, не отвечающий за свои слова! Пи...добол. Модераторы, не удаляйте, пожалуйста!
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 00:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Свободные темы - создать голосование. Только это будет два голосования.
Ну и, будет ли к этому прислушиваться редакция - решать редакции. А Марику несложно будет реанимировать профиль 111 или создать 113. Мышиная возня это, если честно.

Это все мелочи жизни. Это также просто, как избавиться от гласила, вчкашки и простыни. Как здоровый организм исторгает миазмы гриппа. Главное убедить генеральную линию Кока-колы, что нормальные люди нормальные люди ушли как раз из-за мнения что клизьма из 112 поможет ,,оживить форум''.
Вот это по сложнее будет.
:-o

§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Три раза проголосовал против себя, а что, еще раз нельзя?
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§ Медный
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.08.17 - 00:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

как по мне, так много чести для него
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
как по мне, так много чести для него


Да прекращайте, это ж театр абсурда пополам с бразильским карнавалом. Надо соответствовать.

ООН в свидетели я вызывать не решился, у меня фамилия не Арипов, но почему бы не повеселиться? :)
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
хвастался своим дедом - Героем Советского Союза!

Я не хвастаюсь, я им Горжусь и обязан это делать не только на 9е мая!
Да, мой дед, Герой Советского Союза, дошел от Москвы до Варшавы.
Что непонятно?
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Голосовалка битая оказалась, наспех придуманная..
Но будем думать что это всего лишь разминка..
Нужны Эмоции, больше Эмоций, жалобные стоны, крики несогласия, мои наверно, вопли!
А то что такое?
Не, голосовалку срочно переделать!
И почему там нет Клише, Ярлыков!
Я, такой то такой то, лгун, обманщик, взяткодатель, а, вот, подонок, убл...ок, ну и все в таком тоне..
Что вы как интеллигенты то последние в конце то концов?
И кто там голосовал за?
Вы отдаете себе вообще отсчет в том, что этого делать не нужно?
Толпа не поймет вас сегодня и, после того как я уйду, возьмется за пособников Мереке Закановича и не ждите от нее никакой пощады!
Предлагаю проголосовать против, даже если кто то хочет воздержаться.
Это первое..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Второе, все же думаю нужно внести вопрос о 666ти долларах за мой уход на полгода..
Не выстрелит не выстрелит..
А вдруг..
Тема щепетильная и в данном вопросе никого укорять не стану, а давший эти деньги вызовет у меня огромное Уважение как и всех тут..
Это думаю второе..
Но подкорректировать еще можно..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что ж, пробный выстрел сделан.
Думаю это только первый пробник так сказать..
В дальнейшем Вы как коллектив, которому чужды мои принципы и идеи, ставить квотум доверия ежемесячно, ежеквартальнл, ну и годовой отсчет, чтобы я оправдывал или нет ваше доверие..
Это третье пожелание..
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§ 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все..
В голову что то больше ничего не заходит..
Ну вы там держитесь, добавляйте по мере возможности свои пожелания..
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Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У 112 мания величия - но и это лечат. А вообще почему-то вспомнился фильм *Тупой ещё тупее*

Гога
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 28.08.17 - 02:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
112 , а что так слабо ? Давай сразу - ГЕРОЙ ЗЕМЛИ !!ГЕРОЙ ПЛАНЕТЫ !! ГЕРОЙ ВСЕЛЕННОЙ !!!ГЕРОЙ ГАЛАКТИКИ !!!
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