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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
§ 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я уже давно предлагал объединить свои усилия вместе кому нибудь.
Понимаю, это немного нечестно, но гораздо эффективней.
Готов закрыть на это глаза..
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§ 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Деньги платишь ты, а не кто-то другой, ты опять всё перепутал!

Нет.
Все по закону форума, по законам нашего незабвенного и постоянного спонсора 43го.
Было начало августа 2011го по моему?
Пока еще он правил не менял..
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Кобра
Re: Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Марик, а что завтра - запишете или суд уже? Я завтра не могу. У нас завтра в областном суде с директором разборки. Давай в другой день, а? Можно сегодня. Днем. :lol:

§ Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А при чём тут он вообще, какие ещё правила?!

Ты предметно разговаривать вообще собираешься или как, бизнесмен ты наш родом с 90-х?!

Последний раз говорю: ты заносишь $500 в фонд и удаляешься с форума навсегда.
Твоё встречное предложение?
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§ 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра :
Марик, а что завтра - запишете или суд уже? Я завтра не могу. У нас завтра в областном суде с директором разборки. Давай в другой день, а? Можно сегодня. Днем.

А..
Понятно... :-P
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§ 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6368
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
при чём тут он вообще, какие ещё правила?!

Ты предметно разговаривать вообще собираешься или как, бизнесмен ты наш родом с 90-х?!

Правила придуманы не мной.
Правила придуманы Уважаемым спонсором такси Народное, 43м..
Какие вопросы?
И благотворительность не бизнес 90х..
Это системный бизнес с сопутствующими для этого условиями..
Так, что там еще, ах вот..
Так что поледнее думаю значения не имеет вовсе..
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§ kbkz1980
Re: Меня задрал 112 !
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3013
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 01:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Твоё встречное предложение?

2000$ платит каждые полгода и тихо гундосит во флуде
Или он думает нахаляву тут врать и гадить.
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§ Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Правила придуманы не мной.
Правила придуманы Уважаемым спонсором такси Народное, 43м..
Какие вопросы?


То есть ты обсуждать моё щедрое предложение отказываешься наотрез.
Мереке Заканович, да ты попросту недоговороспособен, выходит(
Не то чтобы у меня были хоть какие-то иллюзии, но всё же как-то это нехорошо.

Цитата:
kbkz1980:
2000$ платит каждые полгода и тихо гундосит во флуде
Или он думает нахаляву тут врать и гадить.


См. голубь, шахматы.
Один в один.
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Кобра
Re: Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин, зря стараешься. Если Марик дурочку включил, то уже не остановится. Денег от него получить не получится, даже на такие нужды. Да это же не 112 будет! Его дело тут - всех жизни учить, а не благотворительностью заниматься.

§ Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6606
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет, ну я ему сделал совершенно роскошный оффер, и готов был обсуждать детали и условия.

Но Мереке Заканович мастерски включил свирепейшего дурака, это да, не отнять.
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§ Ваш земляк
Re: Меня задрал 112 !
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.17 - 02:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Это потом по секрету всему свету и против них начнется возня, после меня?
Как закончите со мной разумеется?

Кроме тебя да Бывалой Простыни никто так не тупит и НАСТОЛЬКО не выбешивает народ. Задумайся над этим... Хотя кому я это говорю?!
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§ Ваш земляк
Re: Меня задрал 112 !
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1170
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 28.08.17 - 02:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Но Мереке Заканович мастерски включил свирепейшего дурака, это да, не отнять.

По-моему, он его и не выключал. У него этот режим по умолчанию включён постоянно.
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§ 113
Re: Меня задрал 112 !
113


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 368
Регистрация: 23.12.12
Отправлено: 28.08.17 - 02:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Не могу знать, пока никто не поправил ещё :)

Да,я Барбара.
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§ Рудничанин
Меня задрал 112 !
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 544
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 28.08.17 - 02:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уважаемый Валентин. Вы и правда верите, что бан на форуме уберет его отсюда? Да его никакой бан не возьмет...Он на этом форуме бессмертный...
Лично я ничего против наличия/отсутствия тебя Марик на форуме не имею.
Хотя без тебя и правда будет скучно... Хоть и бываешь ты неадекватом (иногда все мы бываем неадекватами - святых участников этого форума нет в природе), но во многих твоих сообщениях есть смысл, иногда даже интересно с тобой поговорить, поспорить в комментах, ведь только в споре рождается истина.
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