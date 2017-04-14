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≡ «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
«Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 14.04.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Белый автобус с цифрами 107 на лобовом стекле подъехал в 14.57. Пассажиров, желающих уехать в Джамбул, стандартно очень много. Минуты две ушло на загрузку в салон, водитель выждал еще минуту и ровно в 15.00 тронулся в путь. Несмотря на большое количество народа, места хватило всем.
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Николай-гость
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул




Отправлено: 14.04.17 - 08:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Противоречим--------Единственным минусом было большое количество пассажиров, ...... Правда, на этот раз разместиться удалось всем, даже были свободные сиденья.

§ Коста-наец
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 17.04.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 15-00 часов практически народу нет! Надо на "Автобусе моей мечты" прокатиться в 17-40 ч. или в утренее время с Джамбула, и картина эксперементатору явно медом не показалась бы, и оценки за комфорт не дотянули бы даже до 5 за безопасность и комфорт!
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§ Коста-наец
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул
Коста-наец


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 58
Регистрация: 21.08.15
Отправлено: 17.04.17 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для более адекватной оценки по маршрутам города необходимо проводить не разовые проверки на одном автобусе и складывать после этого свое мнение, а прокатиться хотя бы на 5-8 автобусах одного маршрута в течении дня.
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Энакин
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул




Отправлено: 17.04.17 - 09:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Коста-наец:
Для более адекватной оценки

Скорее всего там все проплачено, редакция уже знает победителя. Если ты не заметил, то некоторые маршруты прям заваливают за каждое мелкое нарушение, а на некоторых явное нарушение не засчитывают, и в итоге победу получает тот маршрут, на который одни сплошные жалобы.

§ Доктор СИЗО
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3877
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 17.04.17 - 09:55
Комментарий удален модератором.
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Айгуль
Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул




Отправлено: 28.08.17 - 02:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По маршруту 107 всего один автобус, по утрам кажется бывает два, но это не спасает ситуацию, с каждым годом посёлок растет, строятся новые дома, с другиx отдаленныx районов переезжают новые семьи. И автобусы просто буквально набиты людьми, как кильки в банке, это честно, на трассе возле магазина "Лента" люди вынуждены ловить попутные машины, выжидая на морозаx по часу, от того что маршрут очень редко ездит. На п. Джамбул нужно больше автобусов! Услышти пожалуйста, страдающее население! В п Дружба почему то автобус 18 чаще ездит, и там всегда есть места :-o 8-) :-o
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