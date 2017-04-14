Айгуль Re: «Автобус моей мечты» № 107: на белом в Джамбул #6







Отправлено: - 02:12 По маршруту 107 всего один автобус, по утрам кажется бывает два, но это не спасает ситуацию, с каждым годом посёлок растет, строятся новые дома, с другиx отдаленныx районов переезжают новые семьи. И автобусы просто буквально набиты людьми, как кильки в банке, это честно, на трассе возле магазина "Лента" люди вынуждены ловить попутные машины, выжидая на морозаx по часу, от того что маршрут очень редко ездит. На п. Джамбул нужно больше автобусов! Услышти пожалуйста, страдающее население! В п Дружба почему то автобус 18 чаще ездит, и там всегда есть места