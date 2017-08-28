





(Полноправные пользователи) Сообщений: 544

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 02:47 Уважаемый Валентин. Вы и правда верите, что бан на форуме уберет его отсюда? Да его никакой бан не возьмет...Он на этом форуме бессмертный...

Лично я ничего против наличия/отсутствия тебя Марик на форуме не имею.

Хотя без тебя и правда будет скучно... Хоть и бываешь ты неадекватом (иногда все мы бываем неадекватами - святых участников этого форума нет в природе), но во многих твоих сообщениях есть смысл, иногда даже интересно с тобой поговорить, поспорить в комментах, ведь только в споре рождается истина.