Цитата: Кобра :

Валентин, а разве 113 (зарегиненный) не Барбара Дракошина?



Не могу знать, пока никто не поправил ещё :)



Цитата: Кобра :

А насчет 112, давно прошло то время, когда он меня раздражал. Без него же скука смертная на форуме будет.



Меня тоже не раздражает, я вообще никаких эмоций по поводу данного персонажа не испытываю.

Мнение по поводу скуки не разделяю :)

Он же сам по себе скучный и тусклый до невозможности, как затёртая грампластинка.