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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
так будь мужчиной, возьми на себя такие обязательства самостоятельно.

Если тема несерьезная, ты не находишь это смешным?
Нет, можно срежиссировать безусловно, опять же вызвать дискуссию и тд и тп, зацепиться за слово..
Но если так несерьезно поставлена голосовалка, как относиться?
Уже и серьезничать даже если надо, не сможешь..
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* 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мда уш..
Действительно..
Кстати почему тогда не видно кто проголосовал за?
Это потом по секрету всему свету и против них начнется возня, после меня?
Как закончите со мной разумеется?
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§ kbkz1980
Меня задрал 112 !
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3012
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 01:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Нет, голосовалку на доработку..

Корячится стал,сиди Фрося на партсобрании-не ёрзай.
Представь,процентов 80 против тебя проголосуют,
И ты зная это надеюсь сам уйдёшь
Ах да у тебя уважения к себе нема
Так и будешь здеся скуля отераться.
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* 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра :
насчет 112, давно прошло то время, когда он меня раздражал. Без него же скука смертная на форуме будет.

Ты давай не гони..
Завтра мы это запишем и используем против Вас в Суде..
В народном Суде Форума НГ!
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* Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кобра :
Валентин, а разве 113 (зарегиненный) не Барбара Дракошина?


Не могу знать, пока никто не поправил ещё :)

Цитата:
Кобра :
А насчет 112, давно прошло то время, когда он меня раздражал. Без него же скука смертная на форуме будет.


Меня тоже не раздражает, я вообще никаких эмоций по поводу данного персонажа не испытываю.
Мнение по поводу скуки не разделяю :)
Он же сам по себе скучный и тусклый до невозможности, как затёртая грампластинка.
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* 112
Re: Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Представь,процентов 80 против тебя проголосуют,

По моим подсчетам было 94..
С моими голосами против разумеется..
Но я еще могу ведь позвонить 14ти летним друзьям племянника?
Будет 98..
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* Валентин
Re: Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Если тема несерьезная, ты не находишь это смешным?


Нет, не нахожу.
Для тебя проблема указанная сумма, тем более детям, но в целом ты согласен, я правильно понял?

Но в принципе ты данный вопрос готов обсуждать?
Тогда давай согласовывать дальше, какую сумму ты готов внести в Фонд и уйти после этого с форума НГ насовсем.

Жду твоих предложений!
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:25
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