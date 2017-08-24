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§ NG.kz
Сакральный привет из эпохи бронзы
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 29414
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 24.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С 2008 года в Тарановском районе в рамках Лисаковской археологической экспедиции ведутся раскопки некрополя эпохи бронзы. Археологи окрестили его Новоильиновским. Увлеченные люди, профессиональные археологи и энтузиасты каждый полевой сезон делают настоящие открытия. И это лето принесло удивительные находки.
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кустанаец
Re: Сакральный привет из эпохи бронзы




Отправлено: 24.08.17 - 14:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Спасибо. Хорошая статья, есть еще интересные умные люди.

Карамерген
Re: Сакральный привет из эпохи бронзы




Отправлено: 26.08.17 - 11:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень удивляет именно бронзовая проволока. Попробуйте сделать проволоку из бронзы. Будете сильно удивлены)))

metalloprokat
Re: Сакральный привет из эпохи бронзы




Отправлено: 26.08.17 - 11:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Карамерген:

metallicheckiy-portal.ru/articles/prokat/provoloka/ispolzovanie_i_xarakteristiki_bronzovoi_provoloki/?gmk=quqset&gmd=25&gid=1

* Медный
Re: Сакральный привет из эпохи бронзы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.08.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
как придумывал свои знаменитые экспедиции

планировал было бы уместнее, а то может он всё выдумал :-)
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* Медный
Re: Сакральный привет из эпохи бронзы
Медный


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 293
Регистрация: 21.03.17
Отправлено: 28.08.17 - 01:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дмитрий Дей, который вот этот http://cso-central.asia/dmitrij-dej-narodnyj-proekt-geoglify-turgaya/
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