NG.kz Сакральный привет из эпохи бронзы



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 14:48 С 2008 года в Тарановском районе в рамках Лисаковской археологической экспедиции ведутся раскопки некрополя эпохи бронзы. Археологи окрестили его Новоильиновским. Увлеченные люди, профессиональные археологи и энтузиасты каждый полевой сезон делают настоящие открытия. И это лето принесло удивительные находки.

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