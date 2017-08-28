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Куратор темы: Валентин
Голосование:  Меня задрал 112 !
Меня всё устраивает, пусть живёт на форуме дальше!
Такую личную неприязнь испытываю, что кушать не могу!
Я ещё не определился, пойду схожу за попкорном!
 
Мистер
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:02
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Можно ли считать третий вариант ответа идентичным отсутствующему "мне пох"?


ДА!

Цитата:
Victor Yang:
Марику нужно внимание - он его получает. И в статьях его пару раз упоминали, и флуд и оффтопик создавался специально для него. И голосование это, вроде, не первое о нём. Для него было бы гоаздо хуже полное игнорирование - тогда бы он и вышел из зоны комфорта. А это голосование - то что ему нужно.


Тема же изначально несерьёзная :)
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Микстер
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:03
Комментарий удален модератором.

Гость
Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:05
Комментарий удален модератором.

* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Вручить пенсионный билет и отправить на отдых.


- Ну зачем сразу голову рубить... давайте отрубим ему хвост.
- ДА, ДА! И по самую шею!

:lol:
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх..
Зачем вы так..
Я против себя так наголосовался, а вы мои творения то..
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§ kbkz1980
Меня задрал 112 !
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3012
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 28.08.17 - 01:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:

Мой юный друг,а шо тама под красными
Или ваша утончённая натура,таких реплик не выносит
:lol:
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* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я против себя так наголосовался, а вы мои творения то..


Выпились уже отсюда добровольно и с песней, прояви силу воли, гражданское мужество и мужское начало!

Так и быть, 666 долларов можешь занести в кассу самостоятельно, ты же осилишь, я надеюсь, такую серьёзную сумму?!
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В голосовалке действительно нет зерна, нет крупицы, нет нагнетания, желчи..
Еще чего то нет..
Ну и я показал как она несовершенна, нужно наверно все таки региненным одним..
Нет, голосовалку на доработку..
Какая то сухая она и не выражает общих эмоций..
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
долларов можешь занести в кассу самостоятельно, ты же осилишь, я надеюсь, та

Я что ли себя выгоняю?
Каких то 7 раз против проголосовал..
Но тема то несерьезная и не обязывает ни к чему..
А если прокси попробовать, можно раз 100 накрутить?
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* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Мой юный друг,а шо тама под красными


Тама Мереке Заканович мастерски изображает всенародную ненависть к себе и поддержку своего удаления с форума.
В промежутках между репликами бежит и переодевается в каптёрке, чтобы никто не догадался.

Однако волочащийся по мостовой парашют раз за разом выдаёт Штирлица.
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да ладно, чтобы толпа была довольна, могу и потом наголосовать против..
Главное утолить их желание к зрелищности..
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* Валентин
Меня задрал 112 !
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6600
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 28.08.17 - 01:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Я что ли себя выгоняю?
Каких то 7 раз против проголосовал..


Так ты этого явно хочешь, стремишься я бы даже рискнул сказать, по Фрейду.
Гоняйте меня, выгоняйте, ломайте меня полностью, мне это нравится!

Цитата:
112:
Но тема то несерьезная и не обязывает ни к чему..


Ну так будь мужчиной, возьми на себя такие обязательства самостоятельно.
Или тебе жалко денег детям?!
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* 112
Меня задрал 112 !
112


(Пользователи)
Сообщений: 6356
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 28.08.17 - 01:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Забыл этого, Миксера..
Оказывается Мистер..
Но народ правильно думает и я выразил ему поддержку этим..
Блин, нет подпункта про мое покаяние..
Наспех создана такая голосовалка еще..
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Кобра
Re: Меня задрал 112 !




Отправлено: 28.08.17 - 01:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Валентин, а разве 113 (зарегиненный) не Барбара Дракошина?
А насчет 112, давно прошло то время, когда он меня раздражал. Без него же скука смертная на форуме будет. ;-)
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