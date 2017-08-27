Мистер:

А что плохого в том чтобы зарегистрированные пользователи могли показать согласны они с комментарием или нет? Своего рода это выражение своего мнения.

drakon:

Смотрю у вас в Костанае,дождь -начался.

Это кто-то плакать - начал...