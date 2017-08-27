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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6589
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.08.17 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Кстати что ветераны Герои Советского Союза я уже как год говорю или боле..
Никто не заметил?


У тебя вот по глазам уже давно-давно известно что стекает, а ты невозмутимо отфыркиваешься и говоришь:
- Эх, хорошо, божья роса!

Комфортно тебе, да? :)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Так говорите прямо, создаете голосование или нет?
Я за!

Кишка видимо тонка..
Неделю вам говорю про голосовалку против меня, только сегодня очухались..
Когда я вас всех уличил в лжи, что ни о каком Звании речи не было.
Это сказал даже Витал вам..
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* Ваш земляк
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 1159
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 27.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Так панимать, дЕректоры?

Это пишет тот, кто сам в каждом слове по несколько ошибок делает.
И вот ещё что. Всем, кто хочет лично встретиться с Оцифрованным Геноцидом. Бесплатный совет. Даёте объявление о съёме квартиры в Рудном. Приезжает это Нечто и вы смело бьёте ему в бубен. Профит!
Я, наверное, так и сделаю...
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§ Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6589
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.08.17 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
А позиция Уважаемого, что в доме надо не мыть унитаз, пусть он с ним сам и общается, если хочет.


Мы здесь - не дома.
Мы здесь - в гостях.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
тебя вот по глазам уже давно-д

У меня что стекает это очень лично, согласен?
Тут предметная дискуссия, не личного характера..
В личное она переросла когда мисс Скандалистка ничего как всегда не поняла и пошла на таран..
Все личные вопросы в личку..
Тут тема ведь не о личном, а о том, что кто то врет теперь..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Это кто-то плакать - начал.

Не могут минутную голосовалку создать против меня..
Все вместе, взявшись за руки..
Даже у меня в Рудном дождик прошел..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Эх..
Нет ее..
Хотя бы рабочий вариант выкласть и придумать надо, обсудить.
Чтобы на завтра приготовить что нибудь, как отмазаться или как покаяться перед вами..
Может сейчас это сделать без голосовалки?
Типо там все против меня и я должен плакать?
Срежиссируем?
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§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3008
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Воспринимай это как неизбежное атмосферное явление :)

Понимаете ли уважаемый ,я не терпила.
Чтобы на пакости глаза закрывать.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Мы здесь - не дома.
Мы здесь - в гостях.

Типа народ меня выгнать не сможет, если так не решит хозяин дома?
Что ты, я подчинюсь..
Пусть дадут в фонд детишкам 666 долларов, как в старые добрые времена..
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 23:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
здесь - не дома.
Мы здесь - в гостях.

Голосование про забанить 112 то ты вправе организовать, энтомолог?
Или откорячки будешь придумывать?

§ Victor Yang
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 9147
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 27.08.17 - 23:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мистер:
А что плохого в том чтобы зарегистрированные пользователи могли показать согласны они с комментарием или нет? Своего рода это выражение своего мнения.

В новой версии сайта были оценки комментариев. Но у нас тут, в основном, консерваторы собрались - он мало кому понравился. А может, у редакции и другие причины были приостановить его.Цитата:
drakon:
Смотрю у вас в Костанае,дождь -начался.
Это кто-то плакать - начал...

Плакать?? Была, вроде, другая версия ;-) :-P
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
,я не терпила.

Господи....
По феньке счас опять начнется..
Иногда уступить нужно, я серьезно..
Коли видишь что твоя позиция слаба..
Уметь иметь достоинство признать это..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
Приезжает это Нечто и вы смело бьёте ему в бубен. П

Хех..
А что, в личке ты неспособен договориться и как то нужно делать какие то финты?
Ты со мной учился и отказался признавать наших общих знакомых, почему же?
А теперь предлагаешь действовать как то подло и нечисто?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ох я уже устал..
Обычно к 22м.00 уже телек включаешь, ммотришь какой нибудь фильм..
Про Криса Гарднера, который ни чета тут вам сидящем на форуме..
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6333
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 23:49
Комментарий проходит проверку.
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