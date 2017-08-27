мимоехалЪ Re: Флуд и оффтопик часть 3 #5671







Отправлено: - 22:03 Цитата: Vital:



Да нет, после твоих кощунственных слов, я не ошибаюсь.

Раньше я на твой переодический пьяный бред смотрел с ухмылкой.

А в этот раз ты берега попутал. И такой же как трус 112, боишься это признать.

Я изначально..для Бибы и Бобы повторю..сказал, что да ветераны герои и не отрицал этого, но как не крути есть различие..и даже Леонид Ильич воевал, но сам же 112 уже над ним кощунствует, типо хоть и со звездой, но не герой..поехали двойные стандарты?

а нука ответь тогда ты герой Брежнев или не герой?

вас столько раз тут на противоречиях поймать можно..заврались уже так, что в свое вранье верите..