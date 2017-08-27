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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Да нет, после твоих кощунственных слов, я не ошибаюсь.
Раньше я на твой переодический пьяный бред смотрел с ухмылкой.
А в этот раз ты берега попутал. И такой же как трус 112, боишься это признать.
Я изначально..для Бибы и Бобы повторю..сказал, что да ветераны герои и не отрицал этого, но как не крути есть различие..и даже Леонид Ильич воевал, но сам же 112 уже над ним кощунствует, типо хоть и со звездой, но не герой..поехали двойные стандарты?
а нука ответь тогда ты герой Брежнев или не герой?
вас столько раз тут на противоречиях поймать можно..заврались уже так, что в свое вранье верите..

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Если их не будет, коллектив начинает искать таковых внутри себя.
И находит.

Мои слова кстати..
Находят и найдут обязательно..
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю что в данном случае мнение Валинтина предвзято. Враги они давно . учитывыя статус . короче предвзято.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец то пришел Уважаемый..
Все думал когда обиженные на меня в его ветку попрыгают то..
Только чур не выгонять их оттуда играть в Спортлото!
Они думают что я им дам Спортлото тут..
Ога, разогнался..
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.08.17 - 22:09
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:11
Комментарий проходит проверку.
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6581
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.08.17 - 22:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Считаю что в данном случае мнение Валинтина предвзято. Враги они давно . учитывыя статус . короче предвзято.


А в чём состоит моё предвзятое мнение, разреши поинтересоваться? :)

Цитата:
112:
Мои слова кстати..


Ты, Мереке Заканович, как сломанные часы - дважды в сутки показываешь точное время.
Гордись!

Цитата:
112:
Все думал когда обиженные на меня в его ветку попрыгают то..


Ты, Мереке Заканович, смешной и грустный.

Изо всех сил пыжишься, чтобы создать иллюзию востребованности, интереса к себе, врагов каких-то придумываешь.

Настолько всё печально в жизни что ли?
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:14
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Гость
Флуд и оффтопик (часть 3)




Отправлено: 27.08.17 - 22:15
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:16
Комментарий проходит проверку.
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