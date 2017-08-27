Цитата: 112:

Зато Брежнев дважды Герой Советского Союза..

Воевал хорошо с немцами..

Это для Вас Герои..

Да нет, это твой герой, раз ты так упорно приравниваешь к нему своего деда.

Тебе про Фому, ты про Ерему. Твои герои вообще по моему американцы и герои их фильмов. Им наверно тоже даж героя СССР.А советский народ для тебя людишки просто и только когда ьтебе выгодно, ты начинаешь петь по другому. Сидя на брехне и ложью погоняя.