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≡  Флуд и оффтопик (часть 3)		Новые сообщения • Поиск
 
 
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 21:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Покажи где это голосование,

Надо Серого,Юджина или кто умеет-Попросить.
Они создадут "голосовалку"...
:lol:
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Гость
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 21:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
т на право если посмотреть там есть хрень одна для голосавание. Давайте устроем. Реально. Поставим только два пункта.
1 герой это тот кто с значком ходит на площади(с уважением)
2 герой это тот кто без звезды ходит. Тупо родину защищал ну забыли его.

Нееее
Было предложение проголосовать
Забанить 112 навечно.
За это и голосуем. И ты имеешь возможность организовать голосование. Или очкуешь своего лепшего друга-собутыльника потерять?

§ kbkz1980
Re: Флуд и оффтопик часть 3
kbkz1980


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3002
Регистрация: 23.05.16
Отправлено: 27.08.17 - 21:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:

Вопрос,будет звучать по другому.
Главное покажите как создать голосование.
Просто трёп 112 уже надо закруглять,как и его нахождение здесь.
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* drakon
Re: Флуд и оффтопик часть 3
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11746
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 27.08.17 - 21:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато Брежнев дважды Герой Советского Союза..

Марик,он Четырежды Герой ССС, и один раз
Герой Социалистического Труда... :lol:
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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 21:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Зато Брежнев дважды Герой Советского Союза..
Воевал хорошо с немцами..
Это для Вас Герои..

Да нет, это твой герой, раз ты так упорно приравниваешь к нему своего деда.
Тебе про Фому, ты про Ерему. Твои герои вообще по моему американцы и герои их фильмов. Им наверно тоже даж героя СССР.А советский народ для тебя людишки просто и только когда ьтебе выгодно, ты начинаешь петь по другому. Сидя на брехне и ложью погоняя.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мимоход вы меня. Меня назвали подонком. Так? Вы глубоко ошибаетесь и вас я лечить не собираюсь.
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михалыч
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 21:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гость:
Нееее
Было предложение проголосовать
Забанить 112 навечно.


мои посылы не понял.
диагноз- забанить навечно.

§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гость. Я уже давно перестал очковать.
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Фсе
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:

Цитата:
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 21:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати вот одна голосовалка типо..
Кто отдать готов 666 долларов детям, чтобы я ушел на полгода?
Мисс Скандалиску прошу не беспокоиться, она проиграла раннее спор..
Но детям так и не помогла..

http://www.ng.kz/modules/newbb_plus/viewtopic.php?forumid=2&topic_id=8469&viewmode=flat&sortorder=0&start=0
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§ Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4550
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покажите . хоть один . ОДИН. Пример где он спиздл. Один . тупо один. Я посмотрю. И подумаю. Возможно а скорей всего у вас нет нечего.
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Меня назвали подонком. Та

Самое вот низкое, когда в дискуссионных каких то моментах начинают прилюдно Смело обзывать, это наверно Героизм такой сегодня..
Играть на публику..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
надо закруглять,как и его нахождение здесь.

Очень рад что хоть кто то из Обиженных посоветовал моему же совету, как бороться эффективно со мной..
Ты там все переписала, я там три варианта действий рассмотривал?
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* Валентин
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6581
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 27.08.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
kbkz1980:
Просто трёп 112 уже надо закруглять,как и его нахождение здесь.


Коллективу нужны специально подпущенные, кхм, персонажи, для того чтобы над ними глумиться и дистанцироваться от них.

Если их не будет, коллектив начинает искать таковых внутри себя.
И находит.
Тем самым происходит метафорическая каннибализация личного состава.

Так что лучше пусть страдают Мереке Заканович и Бывалый :)
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6298
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Марик,он Четырежды Герой ССС, и один раз
Герой Социалистического Труда...

Да.
Ну вот только он защищал получается Родину.
А другие, кто погиб или сейчас доживает свой век, для наших обиженных форумчан совсем не Герои Советского Союза..
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