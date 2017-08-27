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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
аноним ББ:
зачем ему хлопаете, а колоколова.

Давай личные проблемы и все такое личного характера в личке..
Тут какая у тебя принципиальная позиция?
От нее и отталкивайся..
Вечные жалобы тоже не красят тебя, как и остальных Вас..
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112
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я фигею это скольже много


хватит бухать, полноценный.
в чем я сомневаюсь.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
wow:
куда написать?

Мой адрес ни дом и не улица, мой адрес Советский Союз..
Мда уш..
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аноним ББ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 20:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:
Я фигею это скольже много


ты унизил себя. теперь ты никто.

* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
мимоехалЪ:
то с деректором так и не встретился, а

Не понял, это кто такой?
ДЕректор или Детектор?
Как я с ним не встре.., а..
Это же пляжник, который не захотел в личку написать?
Как я тогда с ним с дЕректором встречусь то?
И почему ты говоришь за дЕректора?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вообще людишки, какие то интересно детские отмазки, почему ты с тем или с того, не канают совершенно..
Каждый должен подойти ответственно, ведь недетиже, и на склоне лет научиться говорить хотя бы за себя, за свою принципиальную позицию..
А это вот - Дрю.., задок, в дуду, струхнул, и тд..?
Это к чему?
Эти вопросы прежде всего очень личного характера.
Не нужно путать форум НГ, даже Флуд, с какими то личностно обиженными разборками..
Так панимать, дЕректоры?
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да Марик струхнул, что к его

Алекс 60, ну давай спишемся, обсудим проблему ..
Че струхнул то?

Кстати, повторил эти слова, не ставлю слово Цитата если кто меня знает как я пишу..
Вопрос не лично в том что ты струхнул, надо же, где ты его выкопал?
Вопрос в том почему ты это предположил..
И почему и кого я мог там "струхнуть"?
Это для понимания..
По моему еще не родился человек на Земле, кого бы я мог "струхнуть"..
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* 112
Re: Флуд и оффтопик часть 3
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Уф..
Так и не понял я напился кений кого шая или еще нет?
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мимоехалЪ
Re: Флуд и оффтопик часть 3




Отправлено: 27.08.17 - 20:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vital:

Протрезвей сначала, прежде чем пороть чушь.
Тебе уже не раз и не два ясно описали и сказали, что к ветеранам и участникам ВОВ относятся с уважением. И что да они все герои, но как не крути, разделение по заслугам было, есть и будет. А вы с оцифрованным в отрицалово кинулись, этим принижая цену медалей и наград, многие из которых были заработаны кровью. Кощунствуете, совести ни у одного, ни у другого нет. Еще сюда партии приплетает, плюя на подвиги наших дедов и предков.

* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всмысле я не кто? Аноним бб. Раньше я был кто? А теперь не кто? Это кто сказал? В очередь в ставай . я в шоке. Сколько много тыкающих пальцом мне.
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:37
Комментарий проходит проверку.
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* Vital
Re: Флуд и оффтопик часть 3
Vital


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4542
Регистрация: 09.02.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это вы мимоход пльюешь на все на ветеранов. Больно вас читать. Эх вы. Нуротанцы. Нет у вас совести
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* 112
Флуд и оффтопик (часть 3)
112


(Пользователи)
Сообщений: 6275
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 27.08.17 - 20:42
Комментарий проходит проверку.
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Ответить Новый топик
Страница 375 из 375«1...373374375
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