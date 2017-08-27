Цитата: 112:

Да Марик струхнул, что к его



Алекс 60, ну давай спишемся, обсудим проблему ..

Че струхнул то?

Кстати, повторил эти слова, не ставлю слово Цитата если кто меня знает как я пишу..

Вопрос не лично в том что ты струхнул, надо же, где ты его выкопал?

Вопрос в том почему ты это предположил..

И почему и кого я мог там "струхнуть"?

Это для понимания..

По моему еще не родился человек на Земле, кого бы я мог "струхнуть"..